Veaceslav Ioniță: Piața imobiliară traversează cea mai gravă criză din ultimii 70 de ani

Piața imobiliară din Republica Moldova traversează cea mai gravă criză din ultimele șapte decenii, iar numărul locuințelor date în exploatare a ajuns la un minim istoric. Avertismentul a fost lansat de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.

Potrivit datelor prezentate de expert, după recordul de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, sectorul construcțiilor rezidențiale a intrat într-un declin accentuat. În anul 2025 au fost finalizați doar 333.000 de metri pătrați de locuințe, iar în primul trimestru din 2026 doar 17.000 de metri pătrați.

Calculat în ritm anualizat, volumul construcțiilor rezidențiale a coborât la aproximativ 237.000 de metri pătrați, cel mai redus nivel înregistrat vreodată în Republica Moldova.

„Niciodată în ultimii 70 de ani nu s-a dat în exploatare atât de puțin. Avem un blocaj pe piața imobiliară, iar situația este deosebit de gravă în municipiul Chișinău”, a declarat Veaceslav Ioniță.

Capitala, care concentrează aproximativ 70% din toate locuințele construite în țară, este și cea mai afectată de această evoluție. Dacă în 2025 în Chișinău au fost date în exploatare 203.000 de metri pătrați de locuințe, în primele trei luni ale anului 2026 indicatorul a coborât la doar 5.000 de metri pătrați. În termeni anualizați, municipiul a ajuns la doar 117.000 de metri pătrați, un nou minim istoric.

Expertul susține că principalele cauze ale blocajului sunt reducerea numărului de autorizații de construcție, încetinirea activității în sector și dificultățile întâmpinate de dezvoltatori în procesul de dare în exploatare a locuințelor finalizate.

Deși tranzacțiile de vânzare-cumpărare continuă, problema majoră este lipsa locuințelor noi care ajung efectiv pe piață.„Procesul de autorizare, construcție și dare în exploatare s-a complicat semnificativ, iar efectele se văd în scăderea dramatică a volumelor construite”, a explicat Ioniță.

Datele prezentate arată că și raportat la populație situația este fără precedent. Dacă în urmă cu 70 de ani se dădeau în exploatare aproximativ 40 de metri pătrați de locuințe la 100 de locuitori, în prezent indicatorul a coborât la doar 7 metri pătrați, cel mai redus nivel din istoria țării.Un alt semnal de alarmă vine din piața apartamentelor. Dacă în anii 1980 erau date anual în exploatare aproximativ 8.000 de apartamente, iar în 2021 circa 6.700, în prezent ritmul anualizat indică doar aproximativ 1.000 de apartamente noi pe an în Chișinău.

În ultimii trei ani au fost finalizate aproximativ 4.500 de apartamente, mai puține decât într-un singur an de vârf al pieței imobiliare. Analiza mai arată că Republica Moldova investește semnificativ mai puțin în construcții rezidențiale decât alte state europene. În 2025, investițiile în locuințe au reprezentat doar 1,4% din PIB, comparativ cu 3% în România și aproximativ 5% media Uniunii Europene.