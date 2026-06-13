Summitul UE și negocierile de aderare, discutate de Maia Sandu cu Antonio Costa

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a avut vineri, 12 iunie, o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul căreia au fost abordate subiecte ce țin de avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru Summitul UE–Moldova din 22 iunie.

Potrivit Președinției, cei doi oficiali au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere în procesul de aderare la UE.

În cadrul discuției, Maia Sandu a reiterat că R. Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole de negociere și continuă implementarea reformelor necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene.

„Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continuă reformele necesare pentru a deveni stat membru al UE, în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit”, se arată în comunicatul Președinției.

Totodată, cei doi lideri au trecut în revistă prioritățile de pe agenda Summitului UE–Moldova, care va avea loc pe 22 iunie.