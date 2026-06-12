Alexandru Tănase: „ Nu mai vorbim despre reunificarea celor două state românești ca o chestiune de basm, ci despre reunificare în termeni cât mai reali” 

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că discursul despre Unirea Republicii Moldova cu România a depășit faza simbolică și a intrat într-o etapă de legitimare politică fără precedent. În opinia sa, faptul că tema este abordată tot mai des de lideri de la Chișinău și București nu este întâmplător, ci reflectă o schimbare profundă de paradigmă, determinată inclusiv de contextul regional și de riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina.

Tănase a afirmat, în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, că reapariția subiectului unirii în spațiul public este însoțită și de acțiuni menite să îl compromită, sugerând că Federația Rusă încearcă să exploateze anumite tensiuni pentru a lovi în actuala conducere proeuropeană și prounionistă de la Chișinău.

Mircea Surdu: Ideea unirii revine cât mai des în spațiul public. Este întâmplător acest lucru? Pentru că știu că urmăriți fenomenul.

Alexandru Tănase: „Evident că nu este întâmplător. În mod normal, un șef de stat, Maia Sandu, este un șef de stat responsabil și un politician experimentat. Cu certitudine că nu ar arunca astfel de idei fără o anumită rațiune politică. Dar în continuare, ce spunea Mihai Isac cu scandalul Mitropoliilor. Eu cred că Rusia a explodat această bombă, anume acum, deoarece asistăm la o legitimare a discursurilor și discuțiilor unioniste la nivel înalt, ceea ce nu am avut niciodată în Republica Moldova. Noi nu mai suntem în zona pășunistă sau poetico-mioritică, unde discutăm despre reunificarea celor două state românești, ca o chestiune de ideal sau de basm, sau ceva de spirit. Nu, vorbim deja în termeni cât mai reali. Ați văzut și vicepremierul Eugen Osmochescu în mod clar a spus că este o opțiune bună. I-a zis, Planul B nu mai contează chestia de acum secundară, dar este o opțiune pe care autoritățile de la Chișinău o iau în calcul și în sensul ăsta dinamitatea sau aruncarea în aer a acestei situații anume acum, bineînțeles că joacă nemaipomenit de bine pentru a compromite această idee și a compromite în principal conducerea Republicii Moldova, care este una pro-românească. Asta a fost cred eu adevărata țintă. Deși e sigur că pot exista ținte colaterale”, a spus Alexandru Tănase.

„Cât ține de discursul unionist? Este un discurs absolut legitim. El a fost mereu din Basarabia, el a fost mereu, doar că în perioada când am avut la putere guvernările comuniste, socialiste agrarienii, el a fost împins mai mult în zona discuțiilor de la bucătărie. Dar rezistența românească a fost una constantă. Este o parte inerentă a procesului de emancipare națională și discursul unionist el există, el va exista mereu cât timp vor trăi românii în acest teritoriu, doar că acum am încercat să articulăm puțin diferit, să înțelegem în ce măsură acest proiect este viabil și care sunt perspectivele de supraviețuire a acestui proiect politic în cazul în care Doamne ferește, războiul din Ucraina ia o altă turnură nefericită pentru noi. Și eu cred că trebuie să pornim de la ideea că președintele Republicii Moldova nu este doar șeful de stat, este garantul suveranității naționale, oricând vorbim despre suveranitatea națională, este obligația șefului statului de a lua în considerație orice posibilități de a salvgarda independența și siguranța acestui popor. Că în fond de asta vorbim. Cred eu că pentru perioada care urmează, perioada următoare, noi vom ajunge să obținem mai multe informații ca să înțelegem exact care este totuși conținutul real al acestor mesaje, fie că se va materializa pentru un proiect sau o viziune mai oficială, fie că nu, dar oricum cred eu că elementul ăsta esențial de legitimare la nivel politic înalt, pe ambele maluri ale Prutului. Vreau să vă atrag atenția că președintele Nicușor Dan nu a fost niciodată tipul de politician naționalist sau care cumva a cochetat cu ideile acestea. A fost o persoană mai mult rezervată ca să zic așa prin zona asta, dar mesajele sale au fost cât se poate de tranșante. România este deschisă, în Chișinău avem aceeași deschidere în sensul ăsta, este foarte bine că avem la îndemână opțiunea de a ne salva în cazul în care lucrurile pot să ia o turnură nedorită pentru noi toți”, a afirmat Tănase.