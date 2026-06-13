Chișinăul insistă asupra retragerii tehnicii blindate ruse din Zona de Securitate

Libertatea de circulație în Zona de Securitate și accesul jurnaliștilor la activitatea Comisiei Unificate de Control (CUC) au fost printre principalele subiecte abordate în cadrul ședinței din 11 iunie. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, delegația Republicii Moldova a insistat asupra soluționării unor probleme considerate prioritare, inclusiv asigurarea accesului liber al persoanelor și agenților economici în Zona de Securitate.

Un subiect aparte l-a constituit situația din apropierea localității Hârbovăț, raionul Anenii Noi. Reprezentanții Chișinăului au revenit asupra unui demers inițiat încă din noiembrie 2025 privind necesitatea garantării libertății de circulație în zonă.

Potrivit delegației moldovene, lucrările de reparație a drumului care duce spre complexul avicol din localitate, începute la 1 aprilie 2026, sunt îngreunate de circulația transportului greu pe sectorul aflat în reabilitare.

În acest context, locuitorii, agenții economici și autoritățile locale solicită utilizarea unei rute alternative, despre care Chișinăul afirmă că este blocată ilegal de structurile transnistrene.

Delegația R. Moldova a invocat prevederile Acordului din 21 iulie 1992, care stipulează eliminarea obstacolelor în circulația mărfurilor, serviciilor și persoanelor, și a cerut asigurarea deplasării fără restricții a vehiculelor agenților economici din zonă.

În cadrul ședinței au fost discutate și aspecte legate de respectarea regulilor privind portul uniformei militare în cadrul forțelor de menținere a păcii. Reprezentanții Chișinăului au subliniat că purtarea ecusoanelor cu drapelul Republicii Moldova de către militarii moldoveni este legală și justificată.

Totodată, delegația moldoveană a criticat utilizarea unor simboluri neaprobate de către alți militari din Zona de Securitate, inclusiv a unor însemne asociate agresiunii militare, considerând că acestea contravin actelor care reglementează activitatea misiunii de menținere a păcii și legislației Republicii Moldova.

De asemenea, au fost semnalate încălcări legate de desfășurarea unor exerciții militare neautorizate și de prezența tehnicii blindate ruse în Zona de Securitate. Chișinăul a amintit că există un protocol adoptat în 2003 care prevede retragerea acestei tehnici și a solicitat implementarea deciziilor deja aprobate.

La final, delegația Republicii Moldova și-a reafirmat angajamentul pentru menținerea stabilității și cooperării în Zona de Securitate, insistând asupra respectării acordurilor existente și a libertății de circulație pentru cetățeni și agenții economici.