Creşte vârsta de pensionare pentru femei: Moldovencele, nevoite să lucreze cu 6 luni mai mult, de astăzi

Începând de astăzi, 1 iulie 2026, crește vârsta de pensionare a femeilor din Moldova. Acestea vor fi nevoite să lucreze până la 62 de ani, stagiul complet de cotizare fiind 34 ani.

Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare rămâne de 63 de ani, iar stagiul complet de cotizare este, de asemenea, de 34 de ani.

Majorarea face parte din procesul de egalizare treptată a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați.

Conform calendarului stabilit de autorități, începând cu 1 iulie 2028, femeile se vor pensiona la aceeași vârstă ca bărbații – 63 de ani.