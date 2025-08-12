Creșterea TVA-ului în România ar putea aduce inflație în Moldova

România a majorat cota standard de TVA de la 19% la 21%, o decizie care riscă să provoace o creștere directă a prețurilor în Republica Moldova. Experții avertizează asupra unui fenomen numit „inflație importată”, cauzat de scumpirea mărfurilor tranzitate peste graniță.

Importurile din România reprezintă aproximativ 25% din totalul intrărilor în Moldova, potrivit datelor recente. Aceasta înseamnă că o gamă largă de produse — de la alimente și băuturi, până la electrocasnice și materiale de construcții — riscă să devină semnificativ mai scumpe pentru consumatorii moldoveni.

Specialiștii estimează că impactul ar putea urca rata anuală a inflației cu până la 1,3 puncte procentuale. Astfel, dacă inflația continuă la ritmul actual, rata anuală ar putea ajunge la circa 9,2%, în cazul în care efectul creșterii TVA se transferă în totalitate.

La rândul său, Biroul Național de Statistică a raportat o scădere a inflației în iulie — de la 8,17% în iunie la 7,93% — grație ieftinirii unor produse alimentare. Totuși, Banca Națională anticipează că inflația va rămâne peste pragul superior al intervalului țintit pentru restul anului, urmând să reintre în limite doar în primele luni ale lui 2026.

Această evoluție pune presiune asupra politicii monetare și bugetare din Moldova, în contextul în care economia este deja fragilă, iar puterea de cumpărare riscă să fie erodată. Rămâne de urmărit dacă autoritățile vor putea atenua efectele scumpirilor externe.