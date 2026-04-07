Creștinii ortodocși sărbătoresc Buna Vestire: Tradiții și obiceiuri

Creștinii ortodocși sărbătoresc marți, 7 aprilie, Buna Vestire, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Blagoveștenie.

Sărbătoarea amintește momentul biblic în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos, fiind considerată începutul simbolic al celor nouă luni până la Nașterea Domnului. Buna Vestire se numără printre cele 12 mari sărbători împărătești din calendarul ortodox.

Potrivit credințelor populare, vremea din această zi ar prevesti cum va fi în ziua de Paște. De asemenea, tradiția păstrează o serie de obiceiuri specifice. De exemplu, pescarii evită să arunce mămăligă în apă, considerând că acest gest ar putea alunga peștele.

Totodată, în unele gospodării se obișnuiește să fie așezate pâine și sare pe pragul casei, ca simbol al ospitalității pentru îngeri.

Deși, în mod tradițional, Buna Vestire este una dintre zilele în care se face dezlegare la pește în perioada Postului Paștelui, în acest an singura zi permisă pentru consumul de pește a fost Duminica Floriilor, pe 5 aprilie.