Primăriile care se amalgamează vor primi până la două milioane de lei

Primăriile care vor decide să se amalgameze în Republica Moldova vor beneficia de trei tipuri de stimulente financiare, cu valori cuprinse între 400.000 și 2 milioane de lei, potrivit conceptului reformei administrației publice locale prezentat de autorități.

Primul stimulent constă într-un transfer cu destinație specială, destinat pregătirii procesului de amalgamare. Valoarea acestuia va varia între 400.000 și 1 milion de lei, în funcție de numărul populației.

Al doilea sprijin financiar vizează dezvoltarea infrastructurii și va fi calculat în funcție de numărul primăriilor implicate și populația acestora. Suma va fi determinată pe baza unui cuantum de 1.000 de lei per locuitor, conform formulei prevăzute de legislație. Autoritățile anunță însă majorarea acestui stimulent până la 3.000 de lei per locuitor, pentru a accelera procesul de amalgamare voluntară.

Cel de-al treilea stimulent este destinat susținerii bugetelor locale și va varia între 500.000 și 2 milioane de lei pentru fiecare primărie amalgamată. Fondurile vor fi incluse anual în legea bugetului de stat și vor fi acordate până în anul 2030.

Potrivit estimărilor, costul total al pachetului de sprijin pentru perioada 2026–2030 se ridică la circa 6,4 miliarde de lei.

Conceptul reformei administrației publice locale a fost prezentat pe 8 aprilie de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Reforma prevede, între altele, reducerea numărului de raioane până la 10, lichidarea primăriilor din localitățile cu mai puțin de 3.000 de locuitori și transformarea Taraclia în municipiu.