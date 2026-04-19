Creștinii ortodocși sărbătoresc Paştele Blajinilor: O zi în care moldovenii își pomenesc răposații

Paștele Blajinilor este o sărbătoare religioasă care are la bază pomenirea celor decedați și anume a rudelor și prietenilor apropiați. De Paștele Blajinilor credincioșii vizitează mormintele rudelor și apropiaților de la cimitire, le aduc în ordine, iar după slujbă preoții săvârșesc sfințirea lor.

Paștele Blajinilor reprezintă amintirea tuturor celor care au murit. Credincioșii își deplâng morții, împart pomene și întind mese în cimitir.

Primpria Chișinău anunță că de Paștele Blajinilor, pe 19 și 20 aprilie, transportul public va circula în regim special pentru acces spre cimitire, gratuit pe rutele de autobuz nr. 27 C și D, cu aproximativ 100 de unități de transport disponibile.