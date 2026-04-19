Vreme frumoasă de primăvară: Ce temperaturi anunță meteorologii pentru astăzi

Vremea se menține astăzi stabilă în Republica Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu temperaturi în creștere treptată după o dimineață rece, condițiile fiind favorabile pentru activități în aer liber.

Astăzi, la Chișinău, ziua a început cu 6,4 grade, iar vremea rămâne stabilă, cu cer mai mult senin sau variabil în prima parte a zilei.

Până la amiază, temperatura va urca treptat la aproape 15 grade, în timp ce probabilitatea de precipitații rămâne nulă.

După-amiază, maximele vor ajunge la 17,4 grade în jurul orei 15:00, apoi valorile termice vor începe să scadă ușor spre seară.

În a doua parte a zilei, cerul va fi schimbător, cu înnorări parțiale și un interval de cer acoperit în jurul orei 16:00, dar fără ploi. Apusul va avea loc la 19:57.

Mâine, luni, vremea se schimbă ușor la Chișinău. Maxima va urca la 19 grade, iar minima nopții va fi de 8 grade.

Sunt prognozate averse slabe de ploaie, astfel că începutul de săptămână aduce un risc mai ridicat de precipitații decât ziua de astăzi.

Poimâine, marți, temperaturile vor coborî semnificativ, cu o maximă de 13,1 grade și o minimă de 6,3 grade.

Și pentru marți sunt anunțate averse slabe, astfel că vremea va deveni mai rece și mai instabilă după încălzirea de luni.