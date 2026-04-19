Vreme frumoasă de primăvară: Ce temperaturi anunță meteorologii pentru astăzi

Photo of Timpul.md Timpul.md19 aprilie 2026
Vremea se menține astăzi stabilă în Republica Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu temperaturi în creștere treptată după o dimineață rece, condițiile fiind favorabile pentru activități în aer liber.

Astăzi, la Chișinău, ziua a început cu 6,4 grade, iar vremea rămâne stabilă, cu cer mai mult senin sau variabil în prima parte a zilei.

Până la amiază, temperatura va urca treptat la aproape 15 grade, în timp ce probabilitatea de precipitații rămâne nulă.

După-amiază, maximele vor ajunge la 17,4 grade în jurul orei 15:00, apoi valorile termice vor începe să scadă ușor spre seară.

În a doua parte a zilei, cerul va fi schimbător, cu înnorări parțiale și un interval de cer acoperit în jurul orei 16:00, dar fără ploi. Apusul va avea loc la 19:57.

Mâine, luni, vremea se schimbă ușor la Chișinău. Maxima va urca la 19 grade, iar minima nopții va fi de 8 grade.

Sunt prognozate averse slabe de ploaie, astfel că începutul de săptămână aduce un risc mai ridicat de precipitații decât ziua de astăzi.

Poimâine, marți, temperaturile vor coborî semnificativ, cu o maximă de 13,1 grade și o minimă de 6,3 grade.

Și pentru marți sunt anunțate averse slabe, astfel că vremea va deveni mai rece și mai instabilă după încălzirea de luni.

