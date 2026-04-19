Muzeograf: Paștele Blajinilor – ziua pomenirii răposaților și a reîntregirii familiei

Tradiția spune că „Blajinii” sunt ființe blânde și neprihănite care trăiesc la „capătul lumii”, pe malul Apei Sâmbetei, iar oamenii le dau de veste despre venirea Paștelui aruncând coji de ouă roșii în ape curgătoare, spune muzeografa Elena Cojocari.

Directoarea adjunctă pentru proiecte culturale și educative la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a menționat că Paștele Blajinilor este ziua în care oamenii merg la cimitir pentru a-și pomeni rudele trecute la cele veșnice și pentru a împărți pomeni.

Elena Cojocari spune că această sărbătoare are un rol important în viața comunității și este păstrată cu sfințenie în toate localitățile țării. Potrivit muzeografei, tradițiile legate de Blajini sunt transmise din generație în generație și rămân un element esențial al culturii populare.

Cojocari menționează că înainte cu câteva zile de sărbătoare, mormintele sunt curățate și împodobite cu flori, iar în ziua Blajinilor preotul trece pe la fiecare loc de veci pentru a pomeni numele celor răposați și a sfinți bucatele aduse de familie. Potrivit tradiției, familiile întind ștergare lângă morminte și împart simbolic masa cu cei plecați, consumând ouă roșii, pască și cozonac.

De asemenea, muzeografa spune că pomana oferită în memoria celor decedați este considerată elementul central al acestei zile. În multe localități se dăruiesc obiecte gospodărești, precum vase, prosoape sau haine și o lumânare aprinsă.

În același timp, Paștele Blajinilor este considerat o continuare a bucuriei Învierii, iar oamenii se salută cu „Hristos a înviat!”, celebrând victoria vieții asupra morții. Tradiția spune că în această zi nu se spală rufe, nu se coase și nu se lucrează pământul, pentru a nu tulbura liniștea spiritelor. În același timp, sărbătoarea este un prilej de reîntregire a familiei, când rudele plecate din localitate sau de peste hotare revin acasă pentru a-i pomeni pe cei răposați și pentru a petrece timp împreună.