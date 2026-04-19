VIDEO: O parte dintr-un zid se prăbușește la Cetatea Hotin din Ucraina / Cetatea făcea parte din cele zece fortărețe medievale ale Moldovei lui Ștefan cel Mare

Un zid s-a prăbușit la Cetatea Hotin, iar imaginile au apărut pe rețelele de socializare, scrie Zorile Bucovinei, publicație românească din Ucraina.

Cetatea Hotin, care domină valea Nistrului, făcea parte din cele zece fortărețe medievale ale Moldovei lui Ștefan cel Mare. A fost parte a Moldovei încă din 1375, iar primele documente ale cetății datează din vremea lui Petru Mușatinul.

Zidul s-a prăbușit vineri, 17 aprilie, scrie presa din Ucraina.

Informația a fost confirmată jurnaliștilor de către directoarea Rezervației Istorice și Arhitecturale de Stat „Cetatea Hotin”, Elizaveta Buynovska, scrie BukInfo.

Potrivit acesteia, motivul ar putea fi condițiile meteorologice nefavorabile – înghețuri semnificative, precum și ploi prelungite.

Șeful Oficiului de Turism din Hotin, Andrii Dranciuk, confirmă că s-a produs o prăbușire parțială a unui zid mare.

„Toată lumea este în viață! Cel mai important, nimeni nu a fost rănit. Echipa DIAZ „Cetatea Hotin” și angajații Serviciului de Urgență de Stat au răspuns prompt, limitând accesul grupurilor de turiști în apropierea locului urgenței. DIAZ „Cetatea Hotin” înregistrează și pregătește documentele necesare ale comisiei”, a relatat Dranciuk.

Timp de 40 de ani (1464-1504) în vremea domniei lui Ştefan cel Mare, Hotinul a revenit definitiv la Moldova, după 6 ani (1457-1463) de administrare poloneză.

Ștefan cel Mare a întărit zidurile, în partea de nord mai puțin protejată. Cronicile vremii spun că pentru întărirea cetății, în vara anului 1479, Domnitorul Ștefan cel Mare a folosit 800 de meșteri și 17 mii de salahori.