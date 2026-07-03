Crețu, mesaj tranșant pe rețelele sociale: Nu e bine să ne facem idoli politici

Actorul și influencerul Emilian Crețu a reacționat pe rețelele de socializare, criticând tendința unor oameni de a transforma politicienii în „idoli” și de a-i considera singurii salvatori ai Republicii Moldova.

Acesta spune că susține parcursul european al țării, indiferent de partid, dar că acest lucru nu înseamnă susținere necondiționată pentru o formațiune politică sau alta.

„Am mai zis-o și o mai zic încă o dată. Nu e bine să ne facem idoli politici. Nu e bine să ne aruncăm în foc pentru cineva, că numai ei sunt salvatorii omenirii, iar restul sunt niște diavoli care trebuie să ardă în focul iadului”, a declarat Emilian Crețu.

Actorul a subliniat că a susținut și va continua să susțină integrarea europeană a R. Moldova, pentru că își dorește ca țara să devină membră a Uniunii Europene.

„Încă o dată zic. Tot timpul am susținut, susțin și voi susține parcursul european, indiferent de partid, pentru că eu îmi doresc ca țara mea să fie membră UE. Și, apropo, am promovat, promovez și voi promova, fără niciun euro de la niciun ONG, pentru că așa vreau eu”, a spus acesta.

Totodată, Crețu a făcut apel la calm și a spus că fiecare persoană are dreptul să decidă singură cu cine se asociază sau pe cine acceptă în viața sa personală.

„Dar nu vă supărați, dați-mi voie să decid eu cine intră în casa mea și cu cine mănânc eu o bucată de nu știu ce acolo. Așa că vă rog eu frumos, liniștiți-vă, că toți sunt făcuți de o mamă. Lăsați idolii ăștia, că numai ei sunt salvatorii omenirii. Și încă o dată repet, dați-mi voie să decid eu cine intră în casa mea”, a mai spus Emilian Crețu.