Atacuri de amploare ale Rusiei în Ucraina. Avarii majore la infrastructura energetică

Cel puţin patru persoane, între care o mamă şi copilul său, au fost ucise şi mai multe rănite în atacurile Rusiei în noaptea de duminică spre luni în regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei) şi la Odesa (în sud), fiind afectate infrastructuri rezidenţiale şi energetice, între care o staţie electrică în regiunea Volînia, în extremitatea de nord-vest a ţării, potrivit AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Armata rusă a atacat luni pentru a doua zi consecutiv infrastructura de gaze a Ucrainei, a declarat directorul executiv al Naftogaz, compania de petrol şi gaze din Ucraina, Serghei Koreţki. „Pe parcursul zilei (de luni), inamicul a atacat din nou instalaţiile noastre de producere a gazelor din regiunea Poltava (în centrul Ucrainei) şi a efectuat noi atacuri masive în regiunea Sumî (nord), care continuă şi în acest moment”, a declarat Koreţki într-un comunicat emis luni după-amiază.

Potrivit Forţelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat 11 rachete balistice şi 149 de drone, inclusiv drone Shahed de concepţie iraniană, asupra Ucrainei între duminică seara şi primele ore ale zilei de luni. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât peste 100 de drone, precum şi mai multe rachete.

Una din persoane ucise este un bărbat de 71 de ani din oraşul Novgorod-Siverski (regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei). Acesta dormea când o dronă rusească a căzut peste casa sa, au indicat autorităţile locale.

O conductă de gaze a fost avariată la Odesa, potrivit guvernatorului militar al regiunii omonime Oleg Kíper.

În nord-vestul ţării, circa 80.000 de persoane din oraşul Novovolinska (regiunea Volânia) au rămas luni fără curent electric după atacul rusesc de noaptea trecută, a indicat primarul local Boris Karpus pe Telegram.

Rusia desfăşoară de la începutul acestui an o campanie intensă de atacuri cu rachete şi drone asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, lăsând în toiul iernii sute de mii de ucraineni fără apă, curent electric şi căldură timp de mai multe zile.