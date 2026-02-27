Eroii Fulger, comemorați: Curajul din prima linie a războiului de pe Nistru, elogiat

Luptătorii Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, aflați în prima linie a conflictului armat de pe Nistru din 1992, au fost comemorați la 2 martie, în cadrul unui eveniment solemn organizat la sediul unității.

Războiul de pe Nistru rămâne o pagină dureroasă din istoria Republicii Moldova, iar pentru cei care au participat la lupte, amintirile sunt încă vii. În primele faze ale conflictului, efectivele „Fulger” au intervenit în condiții dificile, cu dotări modeste și într-un climat de incertitudine, asumându-și misiunea de a apăra independența și suveranitatea statului.

În cadrul ceremoniei de comemorare, veteranii au primit distincții și Bereta Neagră – simbol al excelenței, devotamentului și onoarei. Au fost rostite numele celor căzuți în luptă, într-un moment de reculegere dedicat memoriei lor.

Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că tradiția „Fulger” înseamnă oameni care au pus datoria mai presus de propria viață.

„Tradiția Fulger înseamnă oameni care au ales datoria înaintea propriei vieți și care au arătat că eroii nu mor niciodată. La Fulger, memoria are un loc viu. În fiecare dimineață, la apel, numele celor plecați răsună alături de numele celor vii. Ei rămân prezenți în rânduri, gata să-și servească Patria, așa cum au făcut-o întotdeauna”, a afirmat șefa MAI.

La rândul său, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a subliniat că 2 martie este o zi a recunoștinței față de cei care au stat în prima linie pentru pacea și stabilitatea de astăzi.

„În fiecare an, la 2 martie ne plecăm frunțile în semn de profund respect și recunoștință față de cei care au stat în prima linie pentru pacea și liniștea de astăzi. Sacrificiul eroilor Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” rămâne o dovadă vie de curaj, onoare și devotament față de țară”, a declarat Cernăuțeanu.

Un moment aparte al ceremoniei a fost instalarea unei plăci comemorative în memoria lui Iurie Babei, decedat la datorie în 1993, în timpul serviciului de santinelă la depozitul Brigăzii. Veterani din mai multe structuri au participat la acest moment de omagiu.

Războiul de pe Nistru a lăsat în urmă victime și familii îndoliate, iar pentru Brigada „Fulger” memoria celor căzuți rămâne parte integrantă a identității instituției. Ministerul Afacerilor Interne și-a exprimat respectul față de eroii Brigăzii și față de toți cei care au contribuit la apărarea independenței Republicii Moldova.