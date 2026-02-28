Drumul Comrat–Ceadâr-Lunga, plin de gropi: Localnicii din Ferapontievca, nemulțumiți

Traseul Comrat–Ceadâr-Lunga, din sudul țării, care duce spre granița cu Ucraina, se află de ani de zile într-o stare avansată de degradare. Cele mai mari probleme sunt în satul Ferapontievca, pe o porțiune de peste doi kilometri, unde circulația, atât pentru transportul de persoane, cât și pentru camioane, este dificilă. În această iarnă, starea drumului s-a înrăutățit semnificativ.

Zilnic, traseul este utilizat de locuitorii din nouă localități din sudul țării, peste 60.000 de oameni, care așteaptă o soluție urgentă.

Șoferii spun că drumul le provoacă pierderi constante.

„Nu-mi amintesc ca acest drum să fi fost vreodată bun. Eu merg mereu spre Ceadâr-Lunga și întotdeauna a fost în această stare. Nu știu ce va fi pe viitor. Pur și simplu nu se poate circula. Trebuie să schimb mereu componentele suspensiei, pentru că se strică, și toate acestea sunt foarte scumpe”, a declarat un conducător auto.

Un alt șofer afirmă că întreținerea mașinilor a devenit tot mai costisitoare.

„Ni se defectează mașinile – piesele sunt scumpe, reparațiile sunt scumpe, serviciile de mentenanță sunt scumpe. E nevoie mereu de reparație”, a spus el.

Traseul este utilizat și pentru transportul cerealelor, iar camioanele circulă frecvent spre punctele de frontieră.

„Pe aici se transportă cereale, iar drumul duce până la graniță și circulă multe camioane, așa că drumul ar trebui să fie funcțional. Doamne ajută să repare drumul, noi vom aștepta”, spune un alt localnic.

Autoritățile locale susțin că infrastructura rutieră precară generează pierderi economice pentru localitate. Primarul satului Ferapontievca, Elena Odnostalco, afirmă că administrația a sesizat în repetate rânduri autoritățile centrale cu privire la situație.

„Este vorba despre sectorul R29 Comrat–Ceadâr-Lunga, pe teritoriul satului Ferapontievca, o porțiune de 2,2 km. Ne-am adresat și domnului Spînu, și domnului Bolea, și președintelui țării, pentru a atrage atenția asupra acestui segment. Ni s-a spus că nu sunt bani. Noi înțelegem, dar satul nostru este unul locuit. Nici măcar mașinile care aduc produse pentru populație nu vor să vină aici din cauza drumului prost”, a menționat Elena Odnostalco.

Primarul mai spune că starea drumului afectează atractivitatea localității pentru potențiali cumpărători și investitori.

„Mulți locuitori doresc să-și cumpere case în sat, însă, din cauza stării foarte proaste a drumurilor, renunță. Tinerii vor să cumpere, de la Comrat la Ferapontievca sunt doar 12 kilometri, dar se gândesc de două ori din cauza drumului. Investitorii nu vin aici din același motiv. Deși localizarea satului este foarte bună – este un drum republican – noi sperăm foarte mult să fim auziți. Suntem deja disperați. Acum trei săptămâni era o groapă pe care am măsurat-o personal – avea 18 centimetri adâncime”, a zis edilul.

Potrivit Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, pentru reparația a 3.10 kilometri de drum din Ferapontievca au fost alocați aproape cinci milioane de lei.