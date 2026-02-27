Alertă de călătorie în Israel, din cauza situației de securitate: Moldovenii, îndemnați să evite deplasările în această țară

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.

„Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă, totodată adăposturile antirachetă de uz public sunt disponibile populației, iar mai multe state au emis alerte de securitate pentru propriii cetățeni. Situația este caracterizată printr-un grad ridicat de volatilitate și imprevizibilitate. La momentul de față, aeroportul internațional Ben Gurion funcționează în regim obișnuit”, precizează Ministerul.

În acest context, MAE:

Recomandă evitarea oricărei călătorii neesențiale în Statul Israel.

Reiterează recomandarea de a evita deplasările în nordul Israelului (zona de frontieră cu Liban și Siria), în proximitatea Fâșiei Gaza și în alte zone cu risc sporit de securitate.

Recomandă cetățenilor moldoveni aflați în Israel să manifeste prudență maximă, să urmărească strict instrucțiunile autorităților locale și să ia în considerare opțiunea părăsirii teritoriului, în funcție de evoluția situației și disponibilitatea curselor comerciale.

Ministerul îndeamnă cetățenii să:

evite zonele aglomerate;

identifice din timp cele mai apropiate adăposturi de protecție antirachetă;

mențină documentele de identitate valabile și la îndemână;

urmărească permanent informațiile oficiale ale autorităților israeliene.

„Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează în regim permanent evoluțiile de securitate și menține contactul cu autoritățile locale și cu partenerii internaționali.

Cetățenii Republicii Moldova pot solicita asistență consulară de urgență la:

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

Telefon: +972 52 778 9772

Email: [email protected]”, mai precizează MAE.