Adjunctul IGC vinde un apartament cu 7,5 milioane lei. Prețul, dublu față de cel declarat

Comandantul adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri, Vasile Ionel, are în declarația de avere pentru 2024 un apartament evaluat la 145.000 de euro, însă locuința a fost scoasă recent la vânzare cu 370.000 de euro.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2024, colonelul Ionel indică un singur apartament, cu suprafața de 122,5 metri pătrați, achiziționat în 2021. „Valoarea de piață a bunului” este menționată la 145.000 de euro, echivalentul a 2.930.450 de lei.

Imobilul nu este înregistrat direct pe numele său, beneficiarul efectiv fiind acoperit în declarațiile depuse în ultimii ani. Apartamentul este deținut de soția sa, Lilia Ionel. Potrivit declarațiilor de avere ale soțului, aceasta nu a avut venituri în perioada 2020–2025.

Recent, familia Ionel a scos la vânzare apartamentul pentru suma de 370.000 de euro (7.477.700 de lei), adică de aproximativ două ori și jumătate mai mult decât valoarea indicată în declarația de avere.

Anunțul privind vânzarea apartamentului cu trei camere din sectorul Râșcani a fost publicat inițial de o agenție imobiliară. În prima ofertă, locuința este descrisă ca având 123 de metri pătrați, nu 122,5. În anunț se menționează că apartamentul este situat la etajul 7 din 12, include două dormitoare separate, un living spațios cu bucătărie, balcon, două blocuri sanitare și antreu, iar complexul ar dispune de curte privată.

Ulterior, o altă companie imobiliară a publicat un anunț pentru același apartament, indicând o suprafață de 122 de metri pătrați, însă menținând prețul de 370.000 de euro. Potrivit ZdG, compania respectivă are în portofoliu opt apartamente cu valoare de peste 300.000 de euro, dintre care doar două sunt mai scumpe.

Vasile Ionel deține funcția de comandant adjunct al IGC din 2020, anterior activând la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și câteva companii.

Anterior, ZdG a relatat că fiul comandantului adjunct al IGC, Veaceslav Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220.000 de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-ar fi promis automobile aduse din SUA. Unele persoane care îl acuză susțin că tatăl ar cunoaște activitățile acestuia, iar un alt presupus păgubit afirmă că șeful din cadrul IGC ar fi restituit o datorie în locul fiului său.

Veaceslav Ionel a fost extrădat din SUA în decembrie 2025, fiind căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase comise înainte și după intrarea sa ilegală în Statele Unite, potrivit Ambasadei SUA în Republica Moldova. După extrădare, acesta a fost plasat în arest preventiv. El este vizat în două dosare penale – pentru escrocherie și pentru comiterea unui accident rutier soldat cu deces. În primăvara anului 2025, a fost condamnat la închisoare în dosarul privind accidentul, la acel moment neaflându-se în țară.