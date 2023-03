Critici dure de la Kiev la adresa Occidentului: „Ni s-au promis noi tipuri de arme în ianuarie și acum ne spun să mai așteptăm câteva luni. Plătim cu viețile soldaților noștri pentru indecizia Vestului”

„Vor apărea tot mai mult efecte adverse în viitor ale fricii Occidentului de o posibilă extindere a acțiunilor militare asupra statelor membre NATO”, afirmă pentru Libertatea analistul ucrainean Mykola Beleskov, expert al Institutului Național de Studii Strategice de pe lângă Administrația Prezidențială de la Kiev. În momentul de față, niciuna dintre părți nu poate dicta un acord de pace, de aceea războiul din Ucraina va dura încă mulți ani, cu posibile mici pauze, necesare pentru reînarmare, adaugă acesta.

Specialistul ucrainean consideră că de teama escaladării conflictului, Occidentul sprijină dozat Ucraina cu arme, iar această tactică ar putea fi una greșită. El este convins că Rusia va căuta să ocolească sancțiunile occidentale pentru a achiziționa mai multe arme și a lansa procesul de producere a rachetelor.

Contraofensiva ucraineană de primăvară nu mai este posibilă din vina Occidentului

Mykola Beleskov nu este de acord cu unele analize ale experților din Occident privind epuizarea armatei ucrainene în estul țării, ceea ce ar face imposibilă o contraofensivă de primăvară.

„În realitate, sunt epuizate forțele armate ale ambelor state. Problemele cu care ne confruntăm noi sunt actuale și pentru ruși, dar în proporții mult mai mari. Este vorba de criza de resurse umane, de deficitul de muniții și alte aspecte specifice. Din acest motiv, linia frontului practic nu se mișcă, cel puțin așa cum și-ar dori armata rusă”, arată analistul.

Potrivit expertului militar de la Kiev, în viitorul apropiat, Ucraina nu va reuși să organizeze o contraofensivă, iar de vină este în primul rând Occidentul, care a tot amânat transmiterea armamentului promis. „Ne-au spus că vom avea noi tipuri de armament în ianuarie și acum aflăm că mai trebuie să așteptăm câteva luni. Deci, practic, contraofensiva este imposibilă din aceste considerente. În loc de 6-7 săptămâni, după cum ne-au promis, așteptăm câte jumătate de an sau mai mult”, arată Beleskov.

„Trebuie să-i instruim de la zero pe cei proaspăt mobilizați, pentru că mulți militari cu experiență au fost uciși”

Analistul menționează activizarea armatei ruse în estul țării, vorbind despre a doua bătălie pentru Donbas. „Ei încearcă să ocupe flancurile, dar, din fericire, succesele Rusiei sunt foarte mici. Ei și-au modificat tactica de luptă, ei trag concluzii în baza propriilor greșeli, dar nu putem vorbi despre o schimbare radicală a situației în folosul Rusiei”, susține analistul.

Beleskov consideră perioada prin care trece armata ucraineană una de tranzit și de acomodare în legătură cu pierderile ce le-au suferit o serie de batalioane ucrainene.

„Am pierdut în lupte mulți specialiști militari importanți pentru noi. În urma indeciziei și prudenței Occidentului în a ne oferi armament la timp, se observă o superioritate a Rusiei în privința echipamentelor și artileriei. Nu am primit la timp și în cantități solicitate HIMARS, artilerie și alte tipuri de armament și am plătit cu viețile soldaților și ofițerilor noștri în urma acestei poziții a Occidentului. Noi nici nu putem să trimitem militari la instructaje în Occident pentru că avem nevoie de ei acum. Este o situație dificilă. Trebuie să-i instruim de la zero pe cei proaspăt mobilizați, pentru că mulți militari cu experiență au fost uciși”, susține expertul militar.

Analistul adaugă că aceleași probleme le are și Rusia, dar în proporții mult mai mari, pentru că ea organizează operațiuni de ofensivă, și nu de apărare.

Costurile politicii de prevenire a escaladării conflictului sunt plătite de ucraineni

Pierderile ucrainene tot mai mari sunt o consecință directă a politicii de prevenire a escaladării conflictului și a fricii Occidentului de o posibilă extindere a războiului, susține Mykola Beleskov.

„Occidentalii analizează foarte atent cât armament să ne ofere, când și cum. Noi am avut nevoie de HIMARS în aprilie 2022, dar le-am primit la finele lunii iunie. Imaginați-vă câți soldați am pierdut atunci. Vor apărea tot mai mult efecte adverse în viitor ale fricii Occidentului de o posibilă extindere a acțiunilor militare asupra statelor membre NATO”, este convins expertul Institutului Național de Studii Strategice de la Kiev.

Armata rusă din Transnistria nu reprezintă un factor decisiv în război

Analistul militar ucrainean susține că armata rusă din regiunea separatistă transnistreană nu reprezintă o mare problemă pentru Kiev din punct de vedere militar, luând în calcul faptul că „râul Nipru este o barieră de netrecut pentru soldații ruși”. În același timp, destabilizarea politică a Republicii Moldova nu este în interesul Ucrainei și ar putea fi o mare durere de cap pentru Kiev.

„Același lucru aș putea spune și despre direcția dinspre Belarus. Trebuie să fim realiști. Rusia nu este în stare să participe la o ofensivă generală pe cinci direcții în estul țării, fiind vorba de Kupiansk, Lîman, Bahmut, Avdiivka și Vuhledar, deschizând și un alt front la nord, dinspre Belarus. Acolo au loc antrenamente, pregătiri, sunt multe avioane și rachete, care ne creează probleme de altă natură”, precizează analistul ucrainean.

„Nu ne-au dat artilerie și tancuri la timp, dar ne-au consolidat sistemul de apărare antiaeriană”

În Ucraina se observă o descreștere a intensității atacurilor cu rachete rusești asupra infrastructurii militare și energetice.

„Sunt lansate tot mai puține rachete de croazieră și tot mai multe rachete Kalibr, S-300, S-400, H-22. În Rusia a devenit actual deficitul de rachete, ea nu mai poate să ne bombardeze la fel de intens ca în octombrie-noiembrie 2022. Ucraina a reușit să elaboreze din mers o serie de mecanisme de doborâre eficientă a dronelor”, precizează Beleskov.

În același timp, analistul subliniază suportul Occidentului în domeniul apărării antiaeriene. „Nu ne-au dat artilerie și tancuri la timp, dar ne-au consolidat sistemul de apărare antiaeriană. Oricum nu putem fi calmi. Nu exclud că urmează trimiterea de către Rusia pe teritoriul Ucrainei a aviației pilotate. Va fi o altă problemă pentru noi. De asemenea, Rusia va căuta noi canale de ocolire a sancțiunilor pentru achiziția de arme și va lansa procesul de producere a rachetelor. Pauza de acum trebuie folosită rapid pentru a ne consolida pozițiile”, explică expertul.

Ucraina pierde la Bahmut cei mai experimentați luptători, iar Rusia – carnea de tun

Întrebat de Libertatea cum apreciază mesajele triumfaliste ale presei de la Moscova despre succesele armatei ruse la Bahmut, expertul ucrainean susține că acest oraș nu mai are importanța strategică de odinioară.

„Chiar dacă vom fi nevoiți să ne retragem, nu se va schimba mare lucru în Donbas. Rușii nu vor avea resurse și potențial pentru o ofensivă de proporții după ce sunt distruși în masă. Tactica grupului Wagner nu poate fi clonată, pentru că este una cantitativă. De aceea, nu cred că rușii vor reuși să ajungă până la frontiera administrativă a regiunii Donețk”, consideră Mykola Beleskov.

În același timp, analistul pune sub semnul întrebării decizia Kievului de a lupta până la capăt pentru Bahmut chiar dacă pierderile rușilor sunt de cinci sau chiar de șapte ori mai mari.

„Noi pierdem la Bahmut cei mai experimentați luptători, iar ei – carnea de tun, oameni neantrenați. Nu se știe, de fapt, cine are cele mai mari pierderi reale acolo”, explică expertul.

Pe de altă parte, analistul nu exclude că statul-major ucrainean își dorește să epuizeze la maximum potențialul ofensiv rus, astfel încât după o posibilă cedare a orașului Bahmut Rusia să ia o pauză, necesară Kievului pentru acumularea de resurse umane și tehnice. După această pauză, cu sprijinul Occidentului, Ucraina ar putea organiza o contraofensivă.

„Sunt multe calcule și discuții pe marginea acestui subiect la Kiev și nu se știe cine are dreptate”, explică expertul.

Războiul va dura mai mulți ani, chiar dacă vor fi unele pauze

„Ambele state pot să mai mobilizeze resurse necesare pentru continuarea ostilităților, dar niciuna dintre părți nu poate dicta condițiile viitorului acord de pace. Indiferent de posibilele negocieri, nu cred că ambele părți pot continua încă multă vreme să lupte neîncetat în acest război. Citeam zilele acestea o analiză a serviciului de informații al Lituaniei, potrivit căreia războiul ar putea dura încă doi ani în același ritm, dar eu nu cred că este posibil. De la 24 februarie până acum, luptele au loc zi și noapte. Deja există o criză de resurse umane și tehnice din ambele părți”, susține Mykola Beleskov, expert al Institutului Național de Studii Strategice de pe lângă Administrația Prezidențială de la Kiev.

„El arată că până la sfârșitul anului 2023, ambele părți vor avea nevoie de o pauză, în timpul căreia vor fi acumulate resurse noi pentru continuarea acțiunilor militare. Analistul susține că niciuna dintre părți nu domină în mod clar pe câmpul de luptă, de aceea, viitoarele negocieri vor fi despre armistițiu, și nu despre pace”.

„Este un război care va dura mult, luând în calcul regimul de la Moscova, care nu se va schimba în curând. Omul de la Kremlin niciodată nu va recunoaște că a greșit. Putin va aduna alte forțe, va crește mizele și după o mică pauză vom avea din nou război. Din acest motiv, Kievul discută tot mai activ despre diverse garanții internaționale de securitate”, menționează expertul.

Ucraina nu a fost ajutată suficient de mult pentru a învinge Rusia

Mykola Beleskov regretă că Occidentul nu a luat decizia acum un an să susțină Ucraina mult mai activ pentru a-i permite să pedepsească regimul lui Putin pentru actul de agresiune militară comis împotriva unui stat independent.

„Din păcate, noi nu suntem ajutați suficient de mult pentru a învinge rapid Rusia și a-i da lecții istorice lui Putin despre consecințele unei agresiuni militare. Occidentul a decis să ne ajute dozat, de aceea ne așteptăm la continuarea ostilităților, posibil în zone geografice mai restrânse. Timpul va arăta cât de corectă a fost strategia Occidentului”, arată analistul.

O pace durabilă în Ucraina nu este posibilă fără o transformare internă în Rusia

Specialistul nu crede într-o pace durabilă în Ucraina fără o transformare internă a Rusiei.

„Chiar dacă vom elibera toate regiunile noastre ocupate, rușii oricând pot să se organizeze pe teritoriul lor și să ne atace din nou peste trei, cinci sau zece ani. Dacă mentalitatea rușilor nu se va schimba, ar putea să apară un curent de revanșism puternic la Moscova. De aceea, războiul va bate din nou la ușa Ucrainei. Dacă nu vor fi găsite soluții rapide, peisajul de securitate al Europei va păstra toate problemele care existau până la invazia la scară largă asupra Ucrainei”, explică Mykola Beleskov.

Sursa: Libertatea.ro

