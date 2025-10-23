Criză acută de medici în Moldova: spitalele raionale, cele mai lovite

Sistemul public de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de personal din ultimii ani. Potrivit datelor oficiale, în prezent este nevoie de peste o mie de medici la nivel național, iar lipsa specialiștilor afectează direct calitatea și siguranța actului medical. Cele mai mari probleme sunt în spitalele raionale, unde medicii existenți sunt nevoiți să acopere simultan mai multe secții, inclusiv unele critice, ceea ce le suprasolicită capacitatea și pune presiune uriașă pe sistem.

Printre specialitățile cele mai afectate se numără neurologia, neonatologia, chirurgia, cardiologia și ortopedia. În multe spitale din teritoriu, secțiile funcționează cu personal redus, iar gărzile medicale sunt asigurate de un număr limitat de specialiști care lucrează peste program. Situația este și mai dramatică în Căușeni, Leova și alte raioane rurale, unde posturile vacante nu pot fi ocupate de ani întregi. În unele cazuri, singurul medic dintr-o specialitate are peste 65 de ani.

Lipsa resurselor umane nu este doar o problemă de personal, ci și una de siguranță pentru pacienți. Atunci când un medic este nevoit să lucreze în mai multe secții, crește riscul de erori, întârzieri și complicații medicale. Medicii din teritoriu spun deschis că lucrează la limita epuizării, iar în multe spitale nu există suficiente condiții sau stimulente financiare pentru a atrage tineri specialiști.

Ministerul Sănătății recunoaște dificultățile din sistem, dar susține că doar anumite specialități sunt „critice” și că se lucrează la soluții pe termen lung. Printre acestea se numără creșterea numărului de locuri la rezidențiat în domeniile deficitare, stimulente pentru repartizarea tinerilor medici în teritoriu și modernizarea infrastructurii medicale. Cu toate acestea, măsurile vin prea lent față de ritmul în care spitalele pierd personal.

Medicii atrag atenția că, fără intervenții rapide și coerente, sistemul medical riscă să intre într-o criză ireversibilă. Plecările masive în străinătate, lipsa motivației financiare și condițiile de muncă precare subțiază rândurile specialiștilor de la an la an. În unele raioane, accesul la servicii medicale de bază a devenit deja un lux, iar pacienții sunt nevoiți să călătorească zeci de kilometri pentru a fi consultați de un medic specialist.