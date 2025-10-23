Plîngău și Macari rămân la ciolan

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Dinu Plîngău și Stela Macari rămân deputați ai fracțiunii PAS și nu independenți, așa cum au anunțat înainte de ședința de constituire. Potrivit acestuia, a fost o problemă de comunicare.

Politicianul a asigurat, în cadrul emisiunii „În context” de la Moldova 1, că echipa PAS rămâne împreună și, respectiv, cu 55 de mandate în Legislativ.

Amintim că Dinu Plîngău și Stela Macari au candidat pe lista PAS, fiind delegați de Platforma DA. Imediat după scrutin, cei doi au anunțat că nu vor face parte din fracțiunea PAS, ci vor fi deputați independenți.

La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, însă, deputata PAS Doina Gherman le-a citit numele ca fiind incluși în fracțiune.