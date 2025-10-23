Accident aviatic în judeţul Vaslui: Pilotul a fost găsit mort, după ce avionul său s-a prăbușit

Un avion ultrauşor s-a prăbușit, joi, în zona Băcani din județul Vaslui. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. Forţele de intervenţie din Vaslui au fost alertate după ce firma care deţine avionul nu a mai putut lua legătura cu pilotul.

Din primele informații, se pare că acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii.

„Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi apartine avionul de mici dimesiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.