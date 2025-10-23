Munteanu: Fără o justiție corectă, economie sănătoasă nu va exista

„O economie stabilă și competitivă nu poate exista fără o justiție funcțională.” Este mesajul transmis de Alexandru Munteanu, omul de afaceri pe care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune la funcția de prim-ministru.

În cadrul unei emisiuni, Munteanu a declarat că reforma justiției este cheia pentru atragerea investițiilor străine și consolidarea mediului de afaceri din Republica Moldova.

„Investitorii străini manifestă interes față de Republica Moldova, în ciuda războiului din Ucraina. Unii deja au început să apară pe radar, chiar dacă timid. Numărul lor va crește doar dacă vom face aici totul corect și vom finaliza reforma sistemului judiciar”, a spus Munteanu.

Potrivit acestuia, încrederea în sistemul de justiție cântărește pentru capitalul străin mai mult decât taxele, facilitățile sau campaniile de promovare.

„Chiar dacă, în primul rând, sunt economist și antreprenor, dacă m-ați întreba ce lucru aș face în Republica Moldova, acela ar fi reforma justiției. O justiție funcțională nu este un capriciu tehnic, ci baza care poate aduce bani reali în economie – bani din care se pot plăti salarii mai mari, se pot crea locuri de muncă și se pot menține specialiștii în țară”, a spus el.

Vorbind despre prioritățile economice, Munteanu a afirmat că statul trebuie să stimuleze înființarea de noi întreprinderi și să atragă investiții instituționale pe termen lung, în special prin proiecte majore de infrastructură.

„Există multe proiecte legate de construcția de drumuri, poduri, precum și de atragerea investițiilor instituționale pe termen lung. Țara are nevoie de investitori serioși, cu reputație bună, nu de mici speculanți. Mă interesează doar calitatea investițiilor, nu originea capitalului – îmi este absolut indiferent din ce țară va veni o companie sau alta”, a subliniat Alexandru Munteanu.

Candidatul desemnat a precizat că Republica Moldova trebuie să continue cooperarea cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Mondială și mediile de afaceri din Occident.

„Vom continua colaborarea nu doar cu Camera de Comerț Franceză, ci și cu cea Germană și Americană. Trebuie să găsim o formulă pentru a crește investițiile din diverse surse, astfel încât în Republica Moldova să apară cât mai multe proiecte de succes”, a subliniat el.

Munteanu a reiterat că o justiție funcțională este fundamentul pentru creșterea veniturilor, dezvoltarea economică și stabilitatea socială: „O justiție corectă și previzibilă va aduce în țară investitori care generează dezvoltare reală. Iar proiectele de succes vor duce la creșterea veniturilor fiscale și, în consecință, la majorarea plăților sociale.”