Slusari: Uzina Metalurgică din Râbnița funcționează fără autorizație

Fostul vicepreședinte al Parlamentului și actual membru al Consiliului de Administrație al „Energocom”, Alexandru Slusari, susține că Uzina Metalurgică din Râbnița (MMZ) și-ar fi reluat activitatea fără autorizație valabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Într-o postare pe Facebook, el afirmă că permisul emis de Agenția de Mediu ar fi expirat pe 20 octombrie, iar o nouă autorizație nu a fost emisă.

„Uzina Metalurgică din Râbnița a fost repornită din nou. Toți au uitat deja de promisiunile fostului prim-ministru, care iarna declara că gazul va fi livrat în stânga Nistrului doar pentru consumatorii casnici și că nu vom permite ca industria transnistreană să facă dumping folosind gaz ieftin”, a scris Slusari.

Potrivit acestuia, activitatea uzinei ar fi ilegală, întrucât „toată materia primă a întreprinderii este reprezentată de deșeuri, care nu pot fi gestionate legal din 21 octombrie 2025”.

„În mod normal, ar trebui blocate toate importurile de deșeuri pentru MMZ, precum și livrările din malul drept al Nistrului”, a precizat Slusari.

Fostul deputat s-a arătat interesat dacă Agenția de Mediu a notificat uzina privind lipsa dreptului de funcționare și dacă Serviciul Vamal a fost informat despre necesitatea interzicerii importului de deșeuri.