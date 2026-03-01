Criza bate la ușa Europei. Armata Română, reacție după rachetele iraniene spre Cipru

Criza din Orientul Mijlociu se apropie de flancul sudic al Europei, după ce Londra a anunțat lansarea unor rachete iraniene în direcția Ciprului. Ministerul Apărării Naționale a transmis că, potrivit datelor disponibile în acest moment, nu există o amenințare militară la adresa teritoriului României, dar Armata a crescut nivelul de vigilență și monitorizează permanent evoluțiile din regiune.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, potrivit datelor disponibile în acest moment, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran și al tensiunilor din estul Mediteranei.

Precizările vin după ce autoritățile britanice au anunțat că două rachete iraniene ar fi fost lansate în direcția Ciprului, unde Marea Britanie deține baze militare.

Armata Română, în alertă permanentă

MApN subliniază că Armata României are permanent în serviciu forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cibernetic, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată.

„Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție”, precizează Ministerul.

Totodată, Armata și-a ajustat postura operațională, fiind dispuse măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată.

Deveselu, parte din sistemul NATO

MApN reamintește că facilitatea navală a Statelor Unite de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei euro-atlantice.

Ministerul Apărării menționează că se află în contact permanent cu aliații și că există coordonare pe toate palierele relevante.