„Nu este deloc un semn bun”: Steagul roşu a fost ridicat peste cupola Moscheei Jamkaran din Iran

Lumea întreagă este cu sufletul la gură. Un gest încărcat de o semnificație terifiantă a avut loc în inima Iranului. Steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfânt Qom.

Întreaga omenire traversează clipe de panică totală. În Orient a izbucnit un conflict de proporții, care nu pare să se încheie prea curând.

Recent, a fost ridicat steagul roșu peste cupola Moscheei Jamkaran din Iran. Acest lucru nu este deloc un semn bun, ba mai mult, anunță vremuri din ce în ce mai tulburi.

Ce înseamnă că s-a ridicat steagul roșu peste cupola Moscheei Jamkaran din Iran

Steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfânt Qom. Nu este un simplu drapel, ci un semnal clar că Teheranul a declarat „război sfânt” și că urmează represalii sângeroase.

În tradiția șiită, acest steag este simbolul sângelui vărsat pe nedrept și al obligației sacre de a-l răzbuna. Inspirat de bătălia istorică de la Karbala, unde Imamul Hussein a fost ucis, steagul roșu transmite un mesaj fără echivoc: perioada discuțiilor s-a încheiat, începe vremea armelor.

Potrivit informațiilor, atunci când acest steag flutură deasupra Moscheii Jamkaran, locul unde credincioșii consideră că se va întoarce figura mesianică Al-Mahdi, Iranul anunță oficial că un „mare păcat” a fost comis împotriva națiunii și că inamicul va plăti scump.

Nu este pentru prima dată când are loc un astfel de gest

Nu este prima dată când se ajunge la acest gest. Iată momentele în care steagul roșu a fost ridicat și a anunțat răzbunare profundă:

-Răzbunarea pentru Qasem Soleimani (2020). Imediat după ce generalul a fost asasinat de trupele americane, steagul a fost ridicat. La scurt timp, Iranul a lansat o ploaie de rachete asupra bazelor SUA din Irak.

-Atentatul de la Kerman (2024). După exploziile care au lăsat în urmă sute de victime, steagul a fluturat din nou ca promisiune a unei pedepse crunte pentru teroriști.

Iranul a atacat bazele militare ale SUA din Golful Persic

Odată cu uciderea Liderului Suprem Ali Khamenei, Iranul a anunțat că a atacat bazele americane din regiunea Kurdistanului irakian şi din Golful Persic.

Conform informațiilor, misiunea iranienilor a fost un succes total. Aceștia au mărturisit că au lovit din plin bazele americane. Pe de cealaltă parte, americanii susțin că distrugerile nu au fost mari.

„Cu câteva minute în urmă, piloţii forţelor aeriene ale Republicii Islamice Iran au bombardat cu succes bazele americane din ţările din Golful Persic şi din regiunea Kurdistanului irakian, în cadrul mai multor faze de operaţiuni”, a anunţat armata iraniană.