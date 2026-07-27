Criză de motorină în agricultură. Fermierii cer intervenția urgentă a autorităților

Asociația Forța Fermierilor avertizează că agricultorii din mai multe raioane se confruntă cu un deficit tot mai accentuat de motorină, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Organizația susține că situația pune în pericol lucrările agricole și cere intervenția urgentă a autorităților.

Potrivit Asociației, tot mai mulți producători agricoli semnalează că întâmpină dificultăți în procurarea motorinei necesare pentru desfășurarea activităților din această perioadă.

Forța Fermierilor afirmă că unele companii petroliere cu care colaborează agricultorii nu mai dispun de motorină de cinci până la șapte zile. Totodată, furnizorii nu le-ar putea comunica fermierilor când vor fi reluate livrările de combustibil.

Asociația atrage atenția că presupusa criză se produce în plină campanie de recoltare a culturilor din prima grupă și în perioada pregătirii terenurilor pentru semănăturile de vară-toamnă.

Potrivit organizației, perturbarea lucrărilor ar putea agrava și mai mult situația din sectorul agricol.

În acest context, Asociația Forța Fermierilor solicită explicații și intervenții urgente din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a Guvernului și a Consiliului Concurenței.