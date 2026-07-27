Eugen Tomac: România poate sprijini și accelera procesul de integrare europeană a Moldovei

Europarlamentarul Eugen Tomac a explicat sâmbătă, la Be EU, modul în care România poate ajuta Republica Moldova pe parcursul accelerat al aderării la Uniunea Europeană.

În primul rând, europarlamentarul a apreciat evoluțiile pozitive ale țării noastre, menționând că acestea îi fac pe partenerii externi optimiști în ceea ce privește procesul de integrare.

„Trebuie să ne uităm de unde am plecat, pentru că, odată cu începerea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană și-a schimbat fundamental abordarea în ceea ce privește securitatea europeană, a sa și a vecinilor săi.

Dintr-o uniune economică, Uniunea Europeană s-a transformat într-o uniune geostrategică.

Practic, în martie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană a lansat invitația pentru Ucraina și Republica Moldova de a adera la blocul comunitar, proces care a fost destul de rapid accelerat, pentru că, în iunie 2022, Republica Moldova a și obținut deja statutul de țară candidată, ceea ce este extrem de important, ținând cont de toate aceste mecanisme extrem de complexe”, a declarat Tomac.

Oficialul menționează că deschiderea primului cluster privind drepturile fundamentale, pe 15 iunie, la Luxemburg, este un semnal politic extrem de puternic că Republica Moldova a intrat pe un drum fără sens invers, pe un drum sigur în ceea ce privește integrarea europeană.



„Și asta este un lucru extraordinar, pentru că, evident, este domeniul cel mai dificil, cel al drepturilor fundamentale, întrucât implică afacerile juridice, statul de drept, combaterea corupției și toate elementele ce țin de funcționarea statului”, a subliniat Tomac.

Eugen Tomac: România are mecanisme cu care poate ajuta Republica Moldova în plan bilateral să accelereze procesul

Europarlamentarul a menționat că și-ar dori ca și celelalte două clustere care sunt, în momentul de față, în discuție să înceapă să fie deschise și să înceapă negocierile, pentru că Republica Moldova și-a aliniat de mult timp poziția în ceea ce privește afacerile externe cu cea a Uniunii Europene.

„Să nu uităm că a plecat din Comunitatea Statelor Independente, că are o relație corectă cu toți cei care pun în pericol pacea europeană și securitatea europeană. Și, din acest punct de vedere, cred că procesul de integrare trebuie accelerat.

Însă ceea ce trebuie să facem noi, România, cu privire la Republica Moldova nu este în contradicție, sub nicio, formă cu procesul de integrare europeană. Să nu uităm că, în Republica Moldova, majoritatea cetățenilor sunt tot români, vorbitori de limba română.

Și noi avem mecanisme pe care le putem utiliza bilateral pentru a ajuta Republica Moldova să accelereze procesul de integrare. Și aici mă refer la crearea unui spațiu comunicațional comun.

Mi-aș dori ca toate entitățile media din Republica Moldova să aibă acces pe piața românească și, la fel, toate televiziunile și posturile de radio din România să aibă acces pe piața din Republica Moldova. Aceste măsuri sunt complementare procesului de integrare.

Trebuie doar notificată Comisia Europeană. Avem cadrul juridic european reglementat în ceea ce privește această chestiune și cred că putem astfel să ajutăm Republica Moldova mult mai inteligent să combată propaganda rusă, care este extrem de agresivă, extrem de nocivă.

Pe lângă Comisia pentru forță de muncă din Parlamentul European, eu sunt parte din acest grup de lucru, din Comisia privind combaterea dezinformării, și cred că este important ca acest scut al democrației, pe care l-am creat aici, în Parlamentul European, să vină și cu asemenea inițiative, pe care, evident, le voi susține pe viitor”, a conchis Eugen Tomac.