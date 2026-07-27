Un copil de 8 ani, sunat de escroci: „Verifică în safeu, adună totul. Părinții tăi au făcut un accident, sunt în spital și au nevoie de bani.”

Un copil de 8 ani a fost telefonat de escroci, care l-au mințit că părinții lui au făcut un accident, sunt în spital și au nevoie urgentă de bani. Avocatul Dorin Podlisnic a publicat conversația dintre băiat și impostori în una dintre emisiunile sale. În acest context, părinții sunt avertizați să ia măsuri suplimentare de protecție, pentru ca minorii să nu poată fi expuși ușor unor tentative de fraudă.

Vedeți mai jos conversația dintre escroci și Marc, un copil de 8 ani:

„ – Cum te numești?”

„ – Eu mă numesc Marc.”

„ – Marc, câți ani ani?”

„ – Am 8 ani.”

„ – Mai ești cu cineva acasă sau singur?”

„ – Sunt singur și cu sora mai mică.”

„ – Tu ai grijă de ea?”

„ – Da.”

„ – Te-am înțeles. Dar părinții ți-au spus când se întorc?” M-au rugat să vorbesc cu tine să nu-ți fie frică.”

„ – Părinții noaptea se vor întoarce.”

„ – Tu ai cheile de la apartament? Vei putea ieși afară?”

„ – Nu.”

„ – Sub nicio formă?”

„ – Da, părinții mi-au interzis să ies afară.”

„ – Te-am înțeles. Uite care este situația. Părinții tăi au făcut un accident. Auzi?”

„ – Da.”

„ – Ei acum sunt în spital și au nevoie de bani. Tu poți aduna toți banii din casă? Știi unde îi păstrează? Vor avea nevoie de ei pentru tratament”.

„ – Ei nu au bani.”

„ – Du-te și verifică, ar trebui să aibă.”

„ – Posibil în safeu.”

„ – Poți să verifici?”

„ – Nu știu parola de la safeu.”