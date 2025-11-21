Un detașament din Moldova va defila la parada de Ziua Națională a României

La parada militară organizată în România, de Ziua Națională, pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, vor participa peste 2.900 de militari români și 240 de militari străini, inclusiv un detașament din Republica Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale din România, la paradă vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania și SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO dislocate în România.

Marți, 25 noiembrie, în Poligonul Ghencea, de la ora 11:00, va avea loc o repetiție deschisă pentru reprezentanții mass-media.

Sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 09:00 și 12:00, la Arcul de Triumf se va desfășura repetiția generală pentru parada națională.

Pentru buna organizare a ceremoniei, Brigada Rutieră București va aplica măsuri de fluidizare a traficului și va informa șoferii privind restricțiile rutiere din zona Arcului de Triumf, valabile pe 29 noiembrie și 1 decembrie.

Antrenamentele cu aeronave militare vor avea loc în perioada 26–29 noiembrie, la altitudini reduse, în județul Ilfov, București și Alba Iulia. Ministerul Apărării precizează că zborurile vor respecta toate măsurile de siguranță și vor fi executate cu reducerea pe cât posibil a impactului fonic.

Atât la repetiția din 29 noiembrie, cât și în ziua paradei, în intervalul 09:00–12:00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, conform tradiției militare.

MApN face apel la înțelegerea populației, întrucât nivelul zgomotului produs de salve și de survolul aeronavelor poate genera disconfort atât pentru persoane, cât și pentru animalele de companie.

Pe 1 Decembrie, Drapelul României va fi arborat în toate instituțiile militare, iar navele maritime și fluviale vor ridica Marele Pavoaz. La Arcul de Triumf va fi amenajată și o expoziție de tehnică militară, deschisă publicului până la ora 14:30, după încheierea paradei.

Militarii din garnizoanele din țară vor participa la ceremonii militare și religioase organizate de autoritățile locale, iar cei aflați în teatre de operații vor marca Ziua Națională prin activități dedicate.