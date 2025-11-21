Candidații lui Ceban la funcția de viceprimar al Capitalei, respinși de CMC

Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a respins numirea Olesei Pșenițchi și a lui Victor Pruteanu în funcțiile de viceprimari. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței de astăzi, 21 noiembrie.

Candidaturile lui Victor Pruteanu și Olesei Pșenițchi la funcțiile de viceprimari ai Capitalei au fost înaintate de primarul Ion Ceban.

Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu sunt membri ai Mișcării Naționale Alternative (MAN), formațiune condusă de Ceban. Pruteanu este consilier în Cabinetul primarului Capitalei, în timp ce Pșenițchi este șefa Direcției generale Finanțe.

Potrivit legislației, viceprimarul este ales la propunerea primarului prin decizia CMC, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.

În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcția de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la două ședințe consecutive de către CMC sau nu întrunește numărul necesar de voturi la două ședințe consecutive, primarul general numește viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința Consiliului.