CSM atenționează: Declarațiile lui Valeriu Pașa sunt „false” și „afectează imaginea sistemului judecătoresc”

CSM demontează public acuzațiile lui Valeriu Pașa: „Declarații false ce afectează imaginea sistemului judecătoresc ”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a răspuns oficial solicitării transmise de Sppot și a respins categoric afirmațiile lansate de Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, în cadrul unui podcast difuzat pe YouTube.

În răspunsul semnat de președintele Sergiu Caraman, CSM subliniază că nu au fost identificate nereguli în procesul de distribuire sau redistribuire a dosarelor prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), sistem a cărui utilizare este obligatorie pentru toate instanțele.

Administrarea și controlul PIGD revin Agenției pentru Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ), care raportează lunar modul de funcționare, iar potrivit acestor rapoarte nu există probe privind vreo fraudare a sistemului.

Mai mult, CSM atenționează că declarațiile lui Valeriu Pașa sunt „false” și „afectează imaginea sistemului judecătoresc”, motiv pentru care instituția anunță că va veni cu un comunicat public oficial pe acest subiect.