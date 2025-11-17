Politică

Cu ce avere pleacă Recean din politică: Mașină de 66.000 € și câștiguri de milioane

Photo of Timpul.md Timpul.md17 noiembrie 2025
Familia fostului premier Dorin Recean a procurat în 2025 un BMW 5 nou. Vehiculul costă 66.000 de euro și a fost produs în 2024, potrivit declarației de avere depuse de ex-șeful Guvernului.

În declarația pentru avere și interese personale depusă în 2024, Recean indica că familia sa deține un BMW produs în 2016 și procurat în 2021. Valoarea indicată a vehiculului era de 19.250 de euro.

Politicianul a indicat în declarația inițială pentru 2025 că mașina a fost vândută dealerului oficial BMW în Moldova. Valoarea tranzacției a fost echivalentul a 9.000 de euro.

Pe lângă salariul de 238.349 de lei, ex-premierul a primit de la Guvern peste 90.000 de lei pentru deplasări, iar circa 1,2 milioane de lei – dividende de la KFC.

Fostul șef al Executivului a indicat în declarația de avere câteva zeci de lei dobândă primită de la o bancă comercială din Moldova. Soția lui Recean a primit salariu de peste 5 milioane de lei și prime de peste 13 milioane de lei.

Familia Recean a mai făcut transferuri cu titlu de ajutor financiar în beneficiul membrilor familiei în valoare totală de peste 66.000 de euro și 40.000 de lire sterline.

