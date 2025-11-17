Descoperire pe un șantier din Tiraspol: Au fost găsite peste 50 de rămășițe umane

Rămășițele a peste 50 de persoane au fost descoperite la Tiraspol în timpul lucrărilor de săpătură pe unul dintre șantiere.

Arheologii consideră că este vorba despre o înmormântare în masă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Oasele au fost descoperite în timpul amenajării fundației unei clădiri.

Conform legii, în urma descoperirii rămășițelor necunoscute, Comitetul de Anchete de la Tiraspol a deschis un dosar penal.

Scopul dosarului este stabilirea circumstanțelor în care a avut loc înmormântarea.

În prezent, exhumarea este realizată de echipe de căutători și arheologi specializați.

Specialiștii spun că principala sarcină este să redea numele tuturor persoanelor îngropate în anii ʹ40 ai secolului trecut.