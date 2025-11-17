Premierul polonez Donald Tusk nu a exclus varianta unui sabotaj în cazul șinei de tren distruse din Polonia. Duminică, un metru de șină distrus dintre Varșovia și Deblin a fost descoperit de un mecanic. Alți oficiali polonezi au spus că Rusia nu ar trebui blamată pentru orice.

Duminică dimineață, șina a fost descoperită în timpul unei explozii. „Un mecanic de tren a raportat prin telefon nereguli în infrastructura feroviară din zona localității Życzyn, în județul Garwolin, lângă stația feroviară Mika”, a declarat poliția, conform TVP World.

PKP PLK, operatorul național al infrastructurii feroviare, a declarat pentru TVN24 că un tren trecuse prin zonă și raportase o denivelare sau o neregularitate pe linie. Trenului următor i s-a cerut să circule cu viteză redusă, iar mecanicul său a confirmat problema.

Una dintre variantele înaintate ar fi folosirea unui explozibil pentru crearea fisurii. Site-ul polonez Defense24 a declarat că, dacă incidentul se dovedește a fi un sabotaj, acesta ar fi primul caz de folosire a explozibililor împotriva infrastructurii feroviare pe teritoriul Poloniei de la Al Doilea Război Mondial încoace. În zonă s-ar afla Baza Logistică Regională nr. 3, care găzduiește și un depozit militar de combustibil, conform Defense 24.

„Calea ferată nu s-a distrus singură”

Într-o postare pe rețelele sociale, premierul Donald Tusk a spus că nu exclude varianta unui act planificat. „Nu este exclus să avem de-a face cu un act de sabotaj. Nimeni nu a fost rănit.”

Purtătorul de cuvânt Minstrului coordonator al Serviciilor Speciale a declarat că nu poate oferi informații pe subiect în acest moment. A adăugat faptul că incidentul este tratat cu „prioritate absolută”.

Adjunctul ministrului Afacerilor Interne și Administrației, Maciej Duszczyk, a spus că sabotajele sunt ceva tot mai frecvent în Polonia. „Ar putea fi unul dintre acele acte de sabotaj. Nu excludem în niciun fel această posibilitate.”

„Calea ferată nu s-a distrus singură. Acum, vă rog să permiteți autorităților să investigheze cum a fost deteriorată, ce unelte au fost folosite pentru a o deteriora, iar apoi să desfășoare întrega procedură”, a spus el pentru Polsat News.

Duszczyk a declarat că Rusia nu trebuie învinovățită pentru fiecare acțiune. El a spus că rușii nu sunt suficient de puternici pentru a face toate aceste acte de sabotaj. Totuși, el crede că varianta aceasta nu trebuie exclusă.