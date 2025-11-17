Locuitorii din cinci sate și un oraș și-au ales primarii. Rezultatele preliminare

Locuitorii din cinci sate și un oraș și-au ales primarii, în cadrul alegerilor locale noi din data de 16 noiembrie. Rezultatele publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) poartă un caracter preliminar până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare.

În satul Ustia din raionul Glodeni au votat 701 alegători (53,72%), iar primar a fost ales Alexandru Cojocari, reprezentant al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM).

În comuna Natalievca din raionul Fălești au votat 649 de alegători (44,48%), iar alegerile au fost câștigate de Victor Sandu, reprezentant al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM).

În satul Bașcalia din raionul Basarabeasca au venit la urne 725 de alegători (25,73%), iar alegerile au fost câștigate de Ion Bordan, singurul candidat de pe lista electorală, independent.

În comuna Călinești din raionul Fălești au votat 1.635 de alegători (41,24%) iar cele mai multe voturi au fost oferite Alei Procopciuc, candidat independent.

În comuna Cremenciug din raionul Soroca și-au exercitat dreptul la vot 337 de alegători (52,74%), alegerile fiind câștigate preliminar de reprezentantul Partidului Socialiștilor.

La Leova au votat 4.789 de alegători (38,50%), iar actualul primar Alexandru Bujorean, reprezentant al Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC), a mai câștigat un mandatul în fruntea orașului.

Conform prevederilor legale, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urnele de vot.

Pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie, organizate în cele șase localități, au fost deschise 21 de secții de votare. La 21:00, la închiderea secțiilor de votare, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8.836 de alegători dintre cei peste 22.000 înscriși pe liste.