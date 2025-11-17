VIDEO: Pericol de explozie pe Dunăre. Localitatea Plauru, evacuată

Autorităţile locale tulcene au decis luni evacuarea localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită noaptea trecută de o dronă rusească și a luat foc, pe malul ucrainean al Dunării, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale, a precizat IGSU.

„În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației”, anunță IGSU.

Imagini cu nava în flăcări au fost publicate pe pagina de Facebook a publicației locale Info Tulcea:

Ținând cont de specificul materialelor aflate la bord și de posibilitatea propagării efectelor, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație, precizează IGSU.

„Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare. Pentru evaluarea la fața locului și monitorizarea riscurilor, o autospecială din cadrul Detașamentului de Pompieri a fost trimisă în zonă, echipajul executând misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ”, a mai transmis ISU.

Misiunea este în desfășurare.