Cu război la graniță, Ungaria a inaugurat un monument militar sovietic: Statuia a fost învelită într-un sac negru de doi maghiari care au ironizat ceremonia rușilor

Un monument sovietic dezvelit săptămâna trecută într-o localitate din Ungaria a fost ”cosmetizat” la doar câteva zile distanță, de către un grup de maghiari revoltați de decizia autorităților, în contextul războiului din Ucraina. Bărbații au acoperit monumentul cu folie de plastic și bandă adezivă și au lipit steagurile Ungariei, Ucrainei și Uniunii Europene. ”Operațiunea” a fost aclamată de râsetele și claxonele șoferilor care se deplasau în zonă, iar pozele au făcut deja ocolul internetului, notează publicația maghiară 444.hu.

Monumentul a fost inaugurat pe 19 iunie, în localitatea Csákberény din Ungaria, de către un grup de soldați ruși în uniformă. Zoltán Keresztény, unul dintre maghiarii care sâmbătă au acoperit statuia, lansase în luna februarie și o inițiativă de referendum, cu scopul de a acoperi monumentul până în momentul în care Rusia și Ucraina vor semna un tratat de pace, dar demersul nu a fost aprobat. Personalitatea revoluționară a maghiarului este cunoscută deja în Ungaria, după ce, în contextul protestelor profesorilor din 2017, bărbatul a lansat un partid de centru-dreapta cu viață scurtă, numit Lumea Civică, care viza votanții dezamăgiți de Fidesz.

On 19 June 2023, something happened in Hungary that is currently unimaginable anywhere else in the world except Belarus: while Russia was waging a war of conquest to restore the Soviet empire, uniformed Russian soldiers unveiled a Soviet military monument in Csákberény. But all… pic.twitter.com/OfNPYI1RLH

— Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) June 26, 2023