Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Primăvara își intră treptat în drepturi. Meteorologii anunță o săptămână cu vreme variabilă și fără precipitații. În sudul țării temperaturile maxime se vor ridica până la 17 grade. Zona de nord rămâne puțin mai rece, cu valori de până la 13 grade Celsius.

Vântul va sufla în general moderat, periodic în rafale. Timpul va fi predominant noros în unele regiuni la începutul săptămânii, alterând cu perioade de cer variabil.

În Capitală, pe parcursul săptămânii, se așteaptă cer variabil și o creștere ușoară a temperaturilor, până la 15 grade Celsius.

În sud, primăvara se instalează mai rapid. Până joi, maximele vor ajunge la 17 grade, iar nopțile vor fi blânde, cu 5-6 grade.

Zona de nord rămâne cea mai rece. Temperaturile vor crește treptat până la 13 grade joi, însă nopțile vor fi reci, cu valori de 0-2 grade Celsius. Cerul va fi senin spre mijlocul săptămânii, dar vântul din nord-est și nord-vest va accentua senzația de frig, mai ales în diminețile de luni și marți.

Potrivit meteorologilor, umiditatea va fi ridicată în zilele cu cer noros și va scădea la sfârșit de săptămână, când condițiile vremii vor deveni favorabile activităților în aer liber.