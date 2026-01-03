Cum a fost capturat președintele Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro
SUA au atacat sâmbătă dimineață Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară, a anunțat președintele american Donald Trump. Trump nu a oferit mai multe detalii despre cum a fost prins liderul venezuelean, dar presa americană scrie că Maduro a fost capturat de Delta Force.
„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA”, a anunțat Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth Social.
Trump nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro a fost capturat sau unde a fost dus.
Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat că președintele venezuelean Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane sâmbătă dimineața, „va fi în sfârșit judecat pentru crimele sale”, scrie Reuters.
Oficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele venezuelean a fost capturat de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.
Unitatea de elită Delta Force a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.
Vicepreședintele Venezuelei cere dovezi că Maduro trăiește
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, spune că guvernul nu știe unde se află președintele Maduro sau Prima Doamnă, Cilia Flores. Ea a adăugat că guvernul a cerut „dovezi imediate că sunt în viață”.
SUA îl acuză de mult timp pe Nicolas Maduro că ar conduce o organizație internațională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă. Acest lucru, împreună cu consolidarea militară masivă din regiune din ultimele luni, a fost interpretat în regiune ca o încurajare pentru cineva din interiorul țării să se întoarcă împotriva lui.
Anterior, Statele Unite au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro.