Cum a fost descoperită drona la Tudora

Vasile Mereuță, un fermier din Tudora, raionul Ștefan Vodă, a povestit pe rețelele sociale cum a descoperit drona, publicând totodată și imagini de la fața locului.

„Mă deplasam să văd câmpurile, cum este iarba. Când mă uit, iată am un cadou de la bâtul Putin sau de la alt cineva…”, a mărturisit Mereuță, în timp ce examina aparatul.

Deși era conștient că drona ar putea fi echipată cu explozibil, bărbatul a atins și lăudat motorul acesteia.

„Iată motorul, priviți-l. Motor cu patru cilindre, bunișor, cu magneți… și iată drona cu exploziv în frunte. Mai încolo a căzut și a aruncat-o încoace. Iat-o e neagră și nu scrie nimic pe ea. Bună bombușoară are înainte”, a mai spus bărbatul.

Mai multe fragmente de dronă au fost descoperite în apropierea localității Tudora, la aproximativ 500 de metri de linia frontierei de stat. Specialiștii au stabilit că aparatul conține un dispozitiv explozibil.

La scurt timp, cu o reacție în acest sens a venit și Ministerul Afacerilor Externe, condamnând incidentul.

„Astfel de incidente pun în pericol securitatea cetățenilor Republicii Moldova”, au declarat autoritățile.

Incidentul vine la scurt timp după ce, în noaptea de 17 martie, un alt obiect aerian necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat în apropierea frontierei de stat, în zona Sectorului Poliției de Frontieră Olănești. Potrivit datelor preliminare, aparatul a fost detectat în jurul orei 01:30, la aproximativ 200 de metri de linia de frontieră, pe direcția Iaskî (Ucraina) – Crocmaz (Republica Moldova), după care și-ar fi continuat deplasarea spre localitatea Căplani.