Poliția investighează informațiile privind cazul Ludmilei Vartic. Directorul spitalului respinge acuzațiile

Poliția raionului Hâncești investighează informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora educatoarea Ludmila Vartic nu ar fi încercat anterior să se sinucidă, ci ar fi fost adusă la spitalul raional bătută. Reprezentanții poliției au declarat pentru IPN că noile informații sunt în curs de verificare și că vor reveni cu detalii imediat ce va fi posibil. În același timp, directorul Spitalului raional Hâncești, Petru Ciubotaru, respinge acuzațiile, calificându-le drept false.

Petru Ciubotaru afirmă că instituția dispune de un sistem electronic de evidență, astfel încât un caz cu leziuni nu ar fi putut rămâne neînregistrat. „Într-o instituție medicală este imposibil să ascunzi un caz, fie el mare sau mic. Nici un cuvânt din ce a spus doamna în cauză nu este adevărat. Tot ce a scris este un fals. Ludmila Vartic nu s-a adresat pe data de 17 noiembrie la spital, nu a fost internată și nu a avut necesitate de îngrijiri”, a declarat pentru IPN directorul spitalului.

Potrivit lui, singura adresare a avut loc pe 5 noiembrie, când pacienta a acuzat o posibilă intoxicație cu pastile. Situația a fost tratată ca un conflict de muncă, iar alte instituții nu au fost sesizate, în lipsa acordului pacientei. Directorul subliniază că pacienta era conștientă, cu stare generală satisfăcătoare, iar pe corpul acesteia nu au fost observate vânătăi.

Informațiile care au declanșat reacția autorităților au fost făcute publice de Minodora Calistru-Prisacu, una dintre primele persoane care au relatat despre cazul educatoarei Ludmila Vartic. Potrivit ei, presupusa tentativă de suicid, invocată și de soțul femeii, bănuit de violență, nu ar fi avut loc. Minodora Calistru-Prisacu susține că educatoarea ar fi fost victima unei agresiuni grave și solicită investigarea cazului.