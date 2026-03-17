Infrastructura din Odesa, bombardată din nou. Victime la Zaporojie și Donețk

Infrastructura energetică, portuară și industrială din Odesa a fost vizată de noi bombardamente noaptea trecută. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, în urma atacurilor rusești au izbucnit mai multe incendii, care au fost stinse ulterior de echipele de intervenție.

Serviciile de urgență au acționat și în regiunea Zaporojie, de asemenea supusă bombardamentelor în cursul nopții. Opt persoane au fost rănite, dintre care patru au fost transportate la spital. Autoritățile locale au anunțat avarierea mai multor obiective de infrastructură civilă, inclusiv a unui terminal al operatorului Nova Poshta.

Totodată, salvatorii ucraineni au raportat că, în urma unui atac lansat luni seara asupra regiunii Donețk, o persoană a murit, iar alta a fost rănită. O locuință a fost avariată.