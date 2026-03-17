Dronă de la Tudora are explozibil: autoritățile pregătesc detonare controlată, localnicii evacuați

Poliția Republicii Moldova anunță noi detalii în cazul dronei depistate în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră. Potrivit autorităților, aparatul de zbor este activ și conține un dispozitiv explozibil, ceea ce reprezintă un pericol iminent.

În acest context, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției urmează să efectueze o explozie controlată la fața locului pentru neutralizarea riscului.

La această oră, autoritățile evaluează nivelul de pericol și desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, precum și pentru dezamorsarea părții de luptă a dronei. Din zona vizată sunt evacuați toți localnicii, ca măsură de siguranță.

Operațiunea este realizată de Poliție în comun cu geniștii Armatei Naționale, angajați ai Procuraturii, IGSU, IGPF și serviciului de urgență.

Poliția face apel la cetățeni să își păstreze calmul și să respecte toate indicațiile forțelor de ordine.