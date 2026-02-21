Cum a fost grațiat principalul suspect în dosarul asasinatelor la comandă

Nicolae Șepeli este principalul suspect în dosarul privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina, printre care șefi de întreprinderi, ofițeri ucraineni și un jurnalist, Dmitri Gordon. TVR Moldova a făcut o analiză a actelor judiciare care au condus la grațierea acestuia în aprilie 2022.

La 7 noiembrie 2018, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost înregistrat demersul Ministerului Justiției al Republicii Moldova privind transferul lui Nicolae Șepeli din Rusia pentru continuarea executării pedepsei într-un penitenciar din Republica Moldova.

Prin încheierea din 11 februarie 2019, instanța a admis solicitarea și a acceptat transferul acestuia. Șepeli fusese condamnat prin sentința unei instanțe din Federația Rusă, la 9 noiembrie 2017, la 11 ani de închisoare în închisoare cu regim riguros pentru tentativă de comercializare sau distribuire ilegală de droguri în proporții deosebit de mari.

Începând cu 2020 și până la momentul grațierii, avocatul Denis Grecu a solicitat în instanță reducerea pedepsei în numele clientului său, însă demersurile au fost respinse.

Potrivit serviciului de presă al Președinției, în 2021 au fost depuse cereri de grațiere atât de către persoana condamnată, cât și de către Procuratura Generală. La recomandarea Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Șepeli a fost grațiat în 2022.

Conform decretului prezidențial emis în 2022, Nicolae Șepeli Andrei, născut în 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starîi Oskol, regiunea Belgorod (Federația Rusă), a fost eliberat de executarea părții neexecutate a pedepsei, fiind stabilită o perioadă de probațiune.

Cum se acordă grațierea în Republica Moldova?

Graţierea se acordă în temeiul cererilor depuse de condamnaţi, de rudele apropiate ale acestora, de deputaţi în Parlament, de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţii obşteşti, de avocaţii care au participat la examinarea cauzelor în care s-au pronunţat sentinţe de condamnare la detenţie pe viaţă şi a cauzelor privind minorii, precum şi de administraţia întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în care au lucrat anterior persoanele condamnate.

La examinarea cererilor de graţiere, se iau în considerare caracterul şi gradul de pericol social al infracţiunii comise, personalitatea condamnatului, comportamentul, starea civilă, atitudinea lui faţă de cele săvîrşite, partea executată a pedepsei, informaţiile privind repararea prejudiciilor materiale, părerile administraţiei instituţiei penitenciare, precum şi alte circumstanţe ce merită să fie luate în considerare.

Fostul președinte al Comisiei menționate, Ion Guzun a explicat anterior, într-un interviu pentru „Ziarul de Gardă”, că grațierea este un act discreționar și exclusiv al șefului statului: „Constituția și Codul Penal al R. Moldova spun foarte clar că grațierea este un act discreționar și exclusiv al șefului statului. Indiferent de argumentele și hotărârea Comisiei, ultimul cuvânt îi aparține șefului statului. Deci, grațiază președintele și nu Comisia. Grațierea sau respingerea cererii de grațiere este un act de clemență individuală a președintei”.

Nicolae Șepeli este învinuit că a recrutat zece persoane pentru asasinarea a peste cinci persoane din Ucraina, printre care șefi de întreprinderi, ofițeri ucraineni și un jurnalist, Dmitri Gordon.

Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au destructurat un grup infracțional suspectat că pregătea asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina.

În total, au fost reținute 12 persoane: cinci în Republica Moldova și șapte în Ucraina.

Iniția, în Republica Moldova au fost reținute, pe 20 februarie, patru persoane. În aceeași zi, seara, a fost reținută a cincea persoană.

Trei dintre cei cinci suspecți reținuți în Republica Moldova în dosarul privind pregătirea asasinării unor oficiali ucraineni au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată ieri, 20 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.