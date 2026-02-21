R. Moldova, la cel mai scăzut „nivel de prietenie” cu Rusia

Republica Moldova a coborât cu 25 de poziții în clasamentul realizat de Institutul Național de Cercetare pentru Dezvoltarea Comunicațiilor (NICDC) din Federația Rusă privind „țările prietenoase și neprietenoase” față de Moscova. Potrivit datelor pentru 2025, Chișinăul ar fi înregistrat cea mai accentuată deteriorare a relațiilor cu Rusia din spațiul post-sovietic.

În topul statelor considerate „prietenoase” se află regiunile separatiste Osetia de Sud și Abhazia, urmate de Belarus, Kârgâzstan și Kazahstan. La polul opus, în categoria țărilor „ostile”, sunt plasate Ucraina, statele baltice și Republica Moldova. Clasamentul acordă fiecărui stat un scor de la +100 la –100, în funcție de nivelul de apropiere față de Rusia. Georgia este încadrată drept stat „relativ prietenos”, cu 40,1 puncte.

Vicepreședintele Duma de Stat din partea LDPR, Boris Cernîșov, a declarat că Rusia ar trebui să-și adapteze strategia externă în raport cu statele incluse în aceste categorii.

Evaluarea NICDC a luat în calcul mai mulți indicatori: atitudinea față de Rusia și limba rusă, cooperarea economică, științifică și culturală, precum și retorica oficială.

Relații bilaterale la un nivel minim

După declanșarea războiului din Ucraina, Republica Moldova și-a revizuit politica externă și energetică, reducând dependența de gazele livrate de Gazprom și consolidând cooperarea cu partenerii occidentali.

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a afirmat în repetate rânduri că relațiile diplomatice cu Rusia sunt la cel mai scăzut nivel din istorie, în contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Potrivit oficialului, Chișinăul își dorește relații constructive cu toate statele, însă nu poate ignora încălcările dreptului internațional.

În ultimii ani, autoritățile moldovene au semnalat incidente legate de survolarea și căderea unor drone rusești pe teritoriul țării. Chișinăul a transmis note de protest Moscovei și nu a acreditat până în prezent ambasadorul desemnat al Rusiei.

Totodată, Parlamentul a adoptat în noiembrie 2025 legea privind închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură de la Chișinău, invocând riscuri de dezinformare în actualul context geopolitic.

Republica Moldova a inițiat și procedura de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Până acum, 71 de acorduri au fost denunțate, iar alte aproximativ 60 sunt în proces de examinare. Retragerea efectivă ar putea avea loc în 2027, după finalizarea procedurilor legale.

Acuzații de ingerință și restricții comerciale

Autoritățile de la Chișinău au acuzat Moscova de ingerințe în procesele electorale din ultimii ani. Fostul premier Dorin Recean a estimat că „agenții Kremlinului” ar fi cheltuit circa 200 de milioane de euro pentru influențarea alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE din 2024.

Președinta Maia Sandu a declarat că, pentru scrutinul parlamentar din 2025, Rusia ar fi alocat resurse echivalente cu aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a afecta rezultatul votului. Moscova respinge aceste acuzații.

În martie 2025, Kremlinul a inclus oficial Republica Moldova pe lista statelor „neprietenoase”. Ulterior, Federația Rusă a impus restricții transportatorilor moldoveni, interzicând livrarea și tranzitul mărfurilor prin teritoriul rus, cu anumite excepții pentru produse agroalimentare. Decizia a fost justificată de Moscova prin restricțiile aplicate anterior transportatorilor ruși în Republica Moldova.