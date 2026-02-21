Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști s-a scufundat sub gheață

Un microbuz turistic cu nouă persoane la bord, printre care șapte turiști chinezi, s-a scufundat vineri, în timp ce încerca să traverseze lacul înghețat Baikal, cel mai adânc lac al Terrei, a anunțat guvernatorul regiunii siberiene Irkuțk, Igor Kobzev, relatează agențiile AFP și EFE.

Potrivit martorilor oculari, a adăugat același oficial rus, unul dintre turiști a reușit să se salveze, informație confirmată de Parchetul regional, dar ceilalți ocupanți ai vehiculului au murit. Cadavrele a șapte persoane au fost descoperite de echipele de salvare cu ajutorul unei camere subacvatice.

Traversarea lacului înghețat cu mașina este strict interzisă

Temperatura la fața locului este de circa -10 grade Celsius, iar vehiculul a căzut printr-o spărtură de gheață cu o lățime de circa trei metri în apa care în acel loc are o adâncime de circa 18 metri.

Autoritățile locale au confirmat că cei șapte turiști erau chinezi, astfel de turiști veniți din China fiind vizitatori obișnuiți ai zonei lacului Baikal pe tot parcursul anului.

Guvernatorul rus a insistat că traversarea lacului înghețat cu mașina este strict interzisă, fiind permisă cu anumite vehicule numai într-o scurtă perioadă a iernii pe unele trasee precise, trasee închise acum, dar turiștii au ignorat avertismentul și au încercat să ajungă astfel în populara insulă Olhon.

În pofida interdicției, mulți localnici fac și ei această traversare în timpul iernii siberiene pentru a economisi timp atunci când călătoresc între Irkuțk și regiunea vecină Buriatia.

Lacul Baikal este una dintre cele mai populare destinații turistice ale Rusiei și atrage vizitatori atât în perioada când este complet înghețat – se poate merge pe gheață din ianuarie până în martie -, cât și vara, când se poate naviga. Este de asemenea cel mai mare lac cu apă dulce din lume, având aproximativ 20% din apa dulce de pe suprafața Terrei, plus un ecosistem unic.