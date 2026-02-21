În Odesa a fost descoperită o schemă de falsificare a pașapoartelor moldovenești

În Ucraina a fost trimis în instanță un dosar penal împotriva unui locuitor din Odesa, acuzat de falsificarea în masă a pașapoartelor moldovenești. Potrivit anchetei, documentele false erau folosite pentru ieșirea ilegală a persoanelor supuse serviciului militar obligatoriu în străinătate.

Acuzatul a amenajat în apartamentul său o tipografie clandestină și a fabricat documente false cu ștampile și semnături ale unor funcționari.

Polițiștii au constatat că bărbatul i-a promis unui locuitor din Odesa să-i confecționeze un pașaport de cetățean moldovean, un certificat de recrut militar, radiat din evidență din cauza inaptitudinii pentru serviciul militar, un certificat de pensie și un certificat de invaliditate pentru 1.500 de dolari. Cu aceste documente, acesta ar fi putut părăsi țara.

Potrivit datelor autorităților de aplicare a legii, clienții îl găseau pe executant pe internet, plăteau serviciile cu criptomonede și primeau documentele false prin poștă, împreună cu instrucțiuni de folosire.

Potrivit expertizei, calitatea falsurilor putea induce în eroare chiar și pe angajații experimentați ai serviciilor de frontieră. Acuzatul riscă până la nouă ani de închisoare.