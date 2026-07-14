Justiție

Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată

Photo of Timpul.md Timpul.md14 iulie 2026
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Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de căderea de la înălțime. Raportul, semnat unanim de șase experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere.

La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie.

„Astăzi, 14.07.2026, organul de urmărire penală mi-a prezentat raportul de expertiză medico-legală repetată în comisie, semnat unanim de șase experți, inclusiv expertul din România”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de căderea de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere.

„Comisia de experți medico-legali conchide că decesul soției mele, Vartic Liudmila, a survenit în rezultatul traumatismelor provocate în urma căderii de la înălțime”, a precizat acesta.

Noile concluzii vin după ce, la sfârșitul lunii iunie, familia Ludmilei Vartic a acuzat tergiversarea anchetei și a cerut urgentarea expertizelor efectuate după exhumarea corpului. Rudele susțineau că termenul promis pentru finalizarea raportului fusese depășit și solicitau prezentarea rezultatelor.

Amintim că Ludmila Vartic a decedat la începutul lunii martie 2026, după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. 

Cazul este investigat într-un dosar de violență în familie soldată cu determinarea la sinucidere. Dumitru Vartic are statut de învinuit și respinge acuzațiile care îi sunt aduse.

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Photo of Timpul.md Timpul.md14 iulie 2026
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