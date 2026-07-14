Prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, și-a dat demisia din funcție la aproape un an de la preluarea mandatului. Decizia vine după ce liderul de la Kiev, Vladimir Zelenski, a avut o serie de întâlniri cu membrii executivului și a anunțat remanierea Guvernului.

Demisia a fost confirmată de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, care a anunțat recepționarea cererii premierului. Presa de la Kiev scrie că viitorul premier va fi Serhii Koretski, actualul director general al companiei Naftogaz, și că numirea acestuia va avea loc pe 16 iulie.

Vladimir Zelenski anunțase recent o nouă strategie prin care persoane cu experiență vor fi desemnate să se ocupe de fiecare direcție prioritară de politică externă, inclusiv cooperarea cu Statele Unite pentru producția sistemelor de apărare Patriot și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Liderul ucrainean a menționat că a discutat cu Iulia Sviridenko, propunându-i acesteia să preia conducerea unei noi direcții în relațiile cu un partener internațional strategic, însă fără a preciza detalii. Sviridenko a confirmat discuțiile privind necesitatea reformatării Guvernului și și-a exprimat disponibilitatea de a continua activitatea în interesul național al Ucrainei.

Iulia Sviridenko fusese numită în funcția de prim-ministru pe 17 iulie 2025, după ce anterior ocupase posturile de prim-vicepremier și ministru al economiei. Predecesorul ei, Denis Șmîhal, demisionase deoarece mandatul de cinci ani al Parlamentului de la Kiev se încheiase. Ultimele alegeri din Ucraina au avut loc în 2019. În prezent, în Ucraina este în vigoare legea marțială, în timpul căreia e suspendată organizarea alegerilor.